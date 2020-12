esclusiva Frosio: "Con Rossi al Perugia sognammo in grande. Fiuto unico per il gol"

vedi letture

Anche Pierluigi Frosio, storica bandiera del Perugia, ricorda Paolo Rossi. Nel '79-80 Pablito approdò proprio nella formazione umbra dove rimase per un solo anno. "E' stata una fortuna ed un piacere giocare con lui nel girone d'andata, i nostri rapporti erano molto buoni - ricorda a TMW - mi dispiace moltissimo, sono rimasto sorpreso, non sapevo della malattia. Ricordo che alla fine del girone d'andata era capocannoniere con 13 gol, poi purtroppo arrivò il problema del calcioscommesse e fu fermato. Con quel Perugia eravamo sempre molto competitivi e dopo il secondo posto dell'anno prima con Paolo lo eravamo ancor di più".

Fuori dal campo come lo ricorda?

"Aveva già tanti impegni all'epoca con gli sponsor. Ricordo che allora era sponsorizzato e quando in campo indossavamo la maglia con la scritta pasta ponte, lui metteva una maglia leggermente diversa perchè il suo sponsor non collimava con il nostro".

In generale sul valore dell'attaccante che cosa si sente di dire?

"Straordinario. Ha inciso alla grande ai mondiali '82 ed è diventato uno dei più importanti in assoluto. Aveva la gran capacità di farsi trovare al punto giusto quando c'era da far gol; fisicamente non era un colosso e aveva un intuito che gli permetteva di essere sempre pronto all'appuntamento col gol"