ESCLUSIVA TMW - Frosio: "Curi sempre con noi. Era anche un ottimo calciatore"

© foto di Tommaso Sabino/TuttoLegaPro.com

Quarant'anni fa moriva a Perugia Renato Curi, centrocampista all'epoca ventiquattrenne. Si accasciò in campo, durante la sfida di campionato tra gli umbri e la Juventus. Una tragedia che colpì non solo la città ma tutto il calcio. Perugia è sempre rimasta legata alla memoria di Curi, non a caso lo stadio è stato intitolato proprio a lui. "Il fatto che dopo quarant'anni la sua figura sia ricordata in modo così vivo mi fa molto piacere", dice a Tuttomercatoweb.com Pierluigi Frosio, giocatore che faceva parte di quel Perugia e che a Curi era molto affezionato. "Gli volevano bene tutti".

Lei che ricordi ha di Curi?

"Ero e resto molto legato alla famiglia. Stavamo sempre insieme. Conosco la moglie, il figlio e la figlia che si è sposata proprio a Perugia. Renato era un patito delle foto, non c'era occasione in cui non impugnasse la macchina fotografica per fare fotografie. Tra l'altro suo figlio Renatino a fine novembre farà una mostra fotografica con tutte le foto del padre. E sarà un bel momento".

Come giocatore invece come va ricordato Curi?

"Come giocatore lo paragono un po' a Verratti. Stessa stazza fisica, gran tecnica e ottima visione di gioco. Poteva dare molto non solo al Perugia ma a tutto il calcio italiano".