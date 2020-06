esclusiva Furino: "La Juve sembrava giocare al rallentatore. Motivazioni? Che stronzata"

vedi letture

Processo alla Juventus. Dopo la sconfitta ai rigori contro il Napoli, la squadra di Maurizio Sarri è finita al centro delle critiche. Ne abbiamo parlato con un’autentica icona del popolo bianconero come Giuseppe Furino. Partendo proprio dalla finale di Coppa Italia: “Di sicuro non ha espresso un bel gioco brillante. L’ho trovato lento, troppo lento. E troppo prevedibile. Però va detto che non bisogna togliere i giusti meriti al Napoli. E comunque la Juventus non ha perso, se non ai rigori. Se avesse vinto dal dischetto, i commenti sarebbero cambiati. Ha perso, e rimane un fattore di disturbo”.

Ha sempre fiducia in Sarri?

“Ho fiducia nei giocatori, sono loro che vanno in campo. Quella che è l’impostazione di una squadra è importante, i giocatori vanno in campo ed esprimono la loro personalità e la loro sicurezza, le loro capacità. L’allenatore non va in campo, per quanto condizioni sicuramente lo sviluppo del gioco. Se io avessi fatto l’allenatore il mio gioco sarebbe stato tre passaggi e tiro in porta, completamente l’opposto di quello che vedo oggi”.

Forse si rivede più in Gattuso da questo punto di vista.

“Io francamente non mi rivedo in nessuno, avevo un modo di giocare che era tutto mio, ognuno ha le sue caratteristiche. Gattuso è stato un grande giocatore che ha sviluppato gioco, ha girato il mondo, ha vestito maglie di grandissimi club. Per il resto, io appartengo a un’altra generazione, per la quale il concetto del gioco del calcio è semplice: bisogna dettare il passaggio, bisogna smarcarsi. Invece vedo un gioco al rallentatore. E poi c’è un fattore su cui vorrei soffermarmi”.

Prego.

“Troppo spesso sento parlare di motivazioni. Leggo che mancano. Vede, io ho fatto calcio per una vita e le motivazioni non sono quelle che vengono dettate da un avversario. Sono tue, interne: se sei un campione, vai in campo e trovi dentro di te gli stimoli per fare bene. Non importa se giochi contro il Real Madrid o contro gli scapoli e ammogliati del dopolavoro ferroviario: la motivazione è qualcosa di soggettivo, personale. Per come la vedo io, il fatto stesso di andare in campo è una grande motivazione. L’idea che un calciatore debba andarsele a cercare la trovo un po’ deprimente. Per questo, quando sento parlare di motivazioni, mi sembra che sia una grande stronzata”.

Lei ha giocato con grandi campioni, personalità carismatiche. Avere un accentratore di interesse come Cristiano Ronaldo può essere un limite?

“Quando si va in campo si è tutti uguali, non c’è nessuno al di sopra degli altri. Ognuno fa la sua parte, poi è logico che il pubblico si aspetti da un grande campione qualcosa di più. Perché lo dice la sua storia. Però può capitare a tutti un periodo in cui le cose non vanno bene. Ma passa”.