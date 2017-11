© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dal 58' la Nazionale italiana non mancava una qualificazione ad un Mondiale. Giuseppe Furino, ex simbolo della Juventus, parla così ai nostri microfoni: "Per alcuni una cosa attesa, le partite non sono mai scontate invece, purtroppo il risultato è stato condizionato da quanto accaduto a Solna, doveva finire 0-0 all'andata e al ritorno avremmo visto altro".

Da dove serve ripartire?

"Francamente non ne ho idea, l'eredità di Conte era una buona squadra e non si è capito cosa è successo negli ultimi due anni. In queste cose fa ognuno mette del suo, ci sarà qualcuno con altre idee speriamo".

Da chi ripartire?

"Non ho idea, in giro bravi tecnici ce ne sono. Allegri non ha nessun interesse nella Nazionale credo, ha tanti anni davanti con la Juve e il ciclo penso sia lontano dall'essere finito".