ESCLUSIVA TMW - Fuser: "Milinkovic via dalla Lazio? È solo questione di soldi"

Fonte: Alessandro Rimi

Presente alla presentazione della partita tra le Stars di Operazione Nostalgia e le Legends della Liga Spagnola, l'ex centrocampista, Diego Fuser, ha parlato in esclusiva a TMW: "Sono eventi bellissimi, l'anno scorso a Parma è venuto benissimo. Dovremo prepararci un pochino, gli spagnoli stanno bene e vogliamo fare bella figura. Quando l'arbitro fischia vogliamo tutti vincere".

Milinkovic sarà ancora alla Lazio il prossimo anno?

"Ne faccio sempre una questione di soldi. Se una società darà tanti milioni a Lotito alla fine lo venderà, è sempre stato così nel calcio, nopn vedo perché ora dovrebbe essere diverso".

Felice di vedere ancora Simone Inzaghi alla Lazio?

"Ha fatto benissimo e sono contento per lui e per i tifosi che sia ancora in panchina nella prossima stagione".

Saranno sempre le stesse a giocarsi lo scudetto?

"Spero che qualcuno possa dare noi alla Juventus, con un campionato più equilibrato crescerà anche lo spettacolo. Spero anche che il Milan torni a essere grande".