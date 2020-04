esclusiva Fusi e l'impresa Toro col Real: "Emozione unica. Ora si programmi bene il futuro"

"Certe emozioni sono uniche". Luca Fusi ricorda l'impresa del Torino del 15 aprile 1992. I granata riuscirono a battere 2-0 in casa il Real Madrid ribaltando il risultato dell'andata qualificandosi per la finale di Coppa Uefa. "Momenti che non si scordano assolutamente - dice a Tuttomercatoweb.com - fu un'autentica impresa, fantastico arrivare a quel traguardo".

Lei tra l'altro segnò anche il gol del 2-0...

"Segnare sotto la Maratona è unico. Eppoi è stato anche uno dei miei pochissimi gol, quindi...".

Come fu possibile battere quel Real Madrid?

"Era un Toro di grandi valori, composto da uomini veri e guidato in panchina da un condottiero come Mondonico".

Il Toro adesso è in crisi, almeno lo è stato finchè si è giocato. Perchè a suo parere?

"Le ambizioni erano diverse e ad inizio stagione si pensava che la squadra potesse fare di più. Ci sono alcune annate in cui gli episodi condizionano il campionato e probabilmente non è stata trovata la chiave giusta per questa stagione. In ogni caso non credo che rischi qualcosa in termini di classifica. Il potenziale è quello di una squadra importante, non vedo problemi. Bisogna comunque prepararsi alla stagione prossima per non ripetere errori perchè il Torino deve stare in una posizione molto migliore".

Ecco, ma il campionato riprenderà?

"Ora l'importante è la salute di tutti. Non dovranno esserci rischi. Leggo comunque di ritiri blindati e porte chiuse. Spero francamente che il calcio possa essere quello che è stato finora e che tutti possano essere coinvolti. Non deve essere per pochi intimi ma per tutti. Sarebbe un peccato. Non devono essere messi avanti gli interessi economici. Deve essere uno spettacolo per tutti".