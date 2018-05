ESCLUSIVA TMW - Fusi: "Sarri farà bene al Chelsea. Gli inglesi lo apprezzeranno"

© foto di Sarah Furnari/TuttoLegaPro.com

Sarri e le novità che può portare al Chelsea. In queste ore, in attesa che si sblocchi la situazione per il suo trasferimento, se ne continua a parlare, facendo anche un raffronto con Conte. "Sarri può fare certamente ottime cose al Chelsea - dice a Tuttomercatoweb.com l'ex centrocampista napoletano Luca Fusi - ma gli dovrà essere concesso il tempo di ambientarsi. Al Napoli arrivò dopo l'esperienza con una piccola come l'Empoli ma ha fatto bene. Il Chelsea dovrà dargli il tempo necessario per far esprimere i suoi concetti di gioco. In pochi mesi si vedrà poi la sua mano. Credo che l'Inghilterra, da questo punto di vista, sia più avanti di noi. Gli verrà concesso il tempo, senza pressioni".

Rispetto a Conte sarà un calcio profondamente diverso...

"Stiamo parlando di due filosofie opposte. Sarri ama far giocare la squadra e vuole imporre il suo gioco. Conte invece si basa molto su intensità, carattere e ripartenze all'italiana. Ripeto, due concezioni diverse ma comunque valide. Credo che l'Inghilterra sia più preparata ad un tipo di gioco come quello di Conte ma saprà abituarsi anche al calcio di Sarri".

Lei chi preferisce?

"Dipende sempre dal gruppo di giocatori che hai a disposizione: Se hai calciatori che sanno palleggiare è giusto provare ad imporre il tuo gioco, altrimenti se non ci sono queste peculiarità devi puntare più sull'agonismo".

In assoluto chi preferisce?

"Per chi cime me allena in un settore giovanile è bello vedere una squadra che gioca. Certo, ci sono in una prima squadra poi anche le esigenze dei risultati che vanno davanti a tutto".