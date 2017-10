ESCLUSIVA TMW - Fusi: "Super Mertens. Napoli, ora c'è più combattività"

© foto di Sarah Furnari/TuttoLegaPro.com

Il Napoli si è ripreso ieri la testa della classifica battendo il Genoa al termine di una gara complicata. E grazie ad un Mertens straordinario, autore di una splendida doppietta. "Il belga rappresenta per i partenopei la possibilità di arrivare ad ottenere grandissimi risultati", dice a Tuttomercatoweb.com Luca Fusi, protagonista del Napoli di Maradona. Il Pibe de Oro resta inarrivabile ma Mertens dimostra in ogni partita qualche giocata di classe in più.

Che cosa si può aggiungere secnodo lei su Mertens?

"E' un calciatore che si sta completando in tutto e per tutto. Fa gol in qualsiasi modo ed è un'arma eccezionale per tutte e tre le competizioni della squadra".

In molti dicono che l'anno passato una partita come quella di ieri il Napoli l'avrebbe solo pareggiata... Lei che ne pensa?

"Adesso c'è una convinzione diversa da parte della squadra e di tutto il gruppo. Quando la gara si complica, il Napoli adesso sa comunque ottenere il massimo. E tutto fa pensare che questo possa essere l'anno buono..."

E' un Napoli più determinato adesso?

"E' più combattivo, non si scoraggia alla prima difficoltà e sa recuperare visto che è la terza volta che va sotto e poi riesce a vincere".

La rosa rischia magari di essere un po' corta?

"Non direi, anzi la rosa è il top. Rispetto ai tempi di Maradona ci sono anche più giocatori di qualità".