ESCLUSIVA TMW - Futuro Ardaiz, Italia lontana. Atletico e PSG in pressing

Nei giorni scorsi per Joaquin Ardaiz si è parlato di Milan, Sampdoria e, soprattutto, Fiorentina. Secondo le ultime raccolte da TuttoMercatoWeb però il futuro del promettente attaccante uruguayano sarà probabilmente lontano dalla Serie A. Il giocatore infatti è finito nel mirino anche di diversi top club europei: l’ipotesi più forte, nei giorni scorsi, era quella legata all’Atletico Madrid, ma ad oggi sembra che il PSG possa avere argomenti ben più convincenti. A Parigi Ardaiz troverebbe il connazionale Cavani, uno da cui potrebbe imparare molto. Senza contare che l’Atletico fino a gennaio non potrà portare in rosa nuovi giocatori. Da qui lo scatto dei parigini. Le prossime ore possono essere decisive per capire qualcosa di più sul suo futuro che però, ad oggi, sembra lontano dall’Italia.