ESCLUSIVA TMW - G. Galli: "Il derby di Milano ha pretese maggiori degli altri"

Fonte: dall'inviato a Viareggio, Lorenzo Marucci

Giovanni Galli parla a margine dell'inaugurazione del torneo di Viareggio 2019:

Il torneo di Viareggio ti riporta un po' indietro con gli anni?

"A qualche decina d'anni fa. Ho disputato il torneo con Ulivieri allenatore, arrivammo a fare la finale per il 3°-4° posto, perdemmo in semifinale contro la Sampdoria di Chiorri. È un torneo che ho sempre seguito, anche da dirigente perché hai la possibilità di vedere ragazzi che magari non hai modo di vedere in altre circostanze. Questo torneo non è soltanto sport ma anche cultura".

Questa stagione è stata caratterizzata dalla riscoperta e dalla valorizzazione dei giovani

"È un bene. Faccio un salto indietro e vado a rivedere la Roma che ebbe anni fa il mercato bloccato per il caso Mexès e lanciò giovani come De Rossi e Aquilani. La Juventus retrocessa in Serie B lanciò Giovinco e Marchisio. Quando mai lo avrebbero fatto in condizioni normali? Per cui io credo che in questo momento dove il nostro campionato non ha tante possibilità economiche bisogna fare di necessità virtù e andare a cercare nei settori giovanili credo che sia la strada migliore".

Si avvicina il derby della Madonnina: vedi favorito il Milan?

"Di solito chi è sfavorito alla fine tira fuori il jolly. Se uno guarda l'ultimo mese potrebbe pensare che per il Milan possa essere una passeggiata. So che non è così, so com'è il derby di Milano dove si hanno delle pretese superiori rispetto alle altre stracittadine e si chiede che sia di alto livello. Mi auguro che sia così, ci sono due allenatori tosti che stanno cercando di trasferire ai ragazzi lo spirito di appartenenza".

Parlando di portieri, la Fiorentina può dormire sogni tranquilli con Terracciano dopo la partita di ieri?

"Terracciano aveva fatto bene all'inizio anche con l'Empoli. Dinamiche hanno portato a far giocare Provedel che è più giovane. Terracciano resta un signor portiere e a me ha convinto più di Lafont in 25 partite. Ha 30 anni, ha esperienza, mi è piaciuto molto come si è calato nella partita, sembrava fosse nella Fiorentina da dieci anni. Ha trasmesso sicurezza non solo ai compagni di reparto ma anche a chi vedeva la partita".