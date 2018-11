ESCLUSIVA TMW - Gadda: "Lazzari, che crescita. È pronto per una grande"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

"Quando sono arrivato alla SPAL, era il primo anno dell'era Colombarini, giocava poco e invece poi alla fine ha fatto un grandissimo campionato". Cinque anni fa, Manuel Lazzari era l'esterno destro della SPAL. Oggi è l'esterno destro della SPAL. Nel mezzo tutta la strada fatta per arrivare dalla Seconda Divisione alla Serie A. E le sirene delle grandi che si fanno sentire. Ne ha parlato a TMW Massimo Gadda, nel 2013 allenatore della SPAL che iniziava la propria cavalcata verso i vertici del nostro calcio: "Immaginare che Lazzari potesse arrivare dov'è ora non era certo facile, però aveva grande qualità tecnica unita a un grande carattere e sta raccogliendo i frutti del lavoro. Suo, ma anche di chi l'ha seguito negli anni".

È migliorato di anno in anno.

"È migliorato molto, certo. Magari prima arrivava tante volte sul fondo, ma la palla messa dentro non era mai decisiva. Invece adesso è decisivo: prendo a esempio l'ultima partita, ha fatto un grande assist per Petagna. Sfruttando un'altra sua dote: ha una qualità atletica di resistenza fuori dal comune".

Fa la differenza da esterno, ma da terzino può ancora migliorare. é d'accordo?

"Quando sono arrivato io, dopo un'analisi con il direttore Vagnati abbiamo iniziato a giocare il 3-5-2 che è diventato un marchio di fabbrica della SPAL. Devo dire che Manuel per quel ruolo lì è perfetto. Però secondo me lui, coi passi in avanti che ha fatto, ora potrebbe giocare anche da terzino in una difesa a quattro. Poi, certo, dipende da cosa gli si chiede: la progressione resta la sua qualità migliore. Giocando in una linea a quattro ovviamente potrebbe spingere meno".

Tante squadre interessate, è pronto per il salto in alto?

"Per me sì: è pronto per giocare in una grande. È maturato parecchio e ora è nel pieno della sua carriera".

Conoscendo Colombarini, potrebbe venderlo già a gennaio?

"Quello è difficile dirlo. Penso che di fronte a un'offerta importante per una società in crescita, ma ancora piccola, dovrebbe fare delle valutazioni molto attente. Certo, se potesse tenerlo sono sicuro che lo farebbe volentieri, per rinviare magari il discorso all'estate".