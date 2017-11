ESCLUSIVA TMW - Gagliolo: "Svezia forte ma assurdo un Mondiale senza Italia"

Metà azzurro, metà gialloblù: Riccardo Gagliolo, difensore del Parma, dall'ottobre del 2015 ha ottenuto il passaporto svedese grazie alle origini materne, diventando così convocabile per la nazionale scandinava. Abbiamo chiacchierato brevemente con lui su Italia-Svezia, doppio confronto che estrometterà una delle due squadre dal Mondiale di Russia.

Partita speciale per te domani sera: per chi tiferai?

"Italia, senza alcun dubbio".

Però a casa tua, a Sundsvall, ci saranno schieramenti opposti:

"Mio nonno, che peraltro era un difensore centrale come me, tiferà di sicuro Svezia. Io sono italiano, ho vissuto sempre in Italia e tifo azzurro!".

Ma questa Svezia senza Ibra, deve far paura?

"Ha eliminato l'Olanda è vero, è una buona squadra con diversi giovani che stanno stupendo, ma nulla a che vedere con l'Italia, non scherziamo. Aggiungo che non può esserci un Mondiale senza italia".

Chi è il tuo preferito tra i difensori scandinavi?

"Jansson, l'ex Torino che ora gioca in Inghilterra, mi piace molto. Dovendo esprimere una preferenza dico lui".

E tra gli azzurri?

"Sono un fan di Conti, mi dispiace tantissimo si sia fatto male, è diventato un giocatore di grande spessore in brevissimo tempo. Con lui corsa e qualità assicurate, lo ha mostrato all'Atalanta e brevemente anche al Milan. Tra i centrali dico Barzagli, ma anche Chiellini che è bello 'ignorante', sono due campioni".

Due anni fa parlavi di convocazione con la Svezia, ci speri ancora?

"Ci speravo, ora in Serie B è più difficile ma una chiamata da parte di una Nazionale fa sempre piacere, è il sogno di ogni bambino credo. Se chiamasse Ventura? Mi sembra impossibile, ma non avrei dubbi tra le due".