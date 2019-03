ESCLUSIVA TMW - Gago (Onda Cero): “Cholo prudente, domani un solo dubbio”

Fonte: Inviato a Torino

È la vigilia di Juventus-Atletico, ma è anche il giorno in cui Zinedine Zidane torna sulla panchina del Real Madrid. NE abbiamo parlato con Mario Gago, collega spagnolo di Onda Cero: “Ho visto un Simeone molto prudente, che non ha voluto dare grandi titoli, non ha voluto rispondere tantissimo alle domande. È stato molto chiuso, ci sono queste giornate in cui lui risponde poco. È stato difficile tirar fuori qualcosa che facesse rumore”.

Però.

“Però ho visto un Simeone molto consapevole. È stato molto chiaro: c’è qualcuno che sta preparando la partita da 20 giorni, lui la sta preparando da tre mesi. Vuol dire che sa cosa si sta giocando e sa quanto sia importante la finale di Champions in casa. E che il 2-0 è un punto di partenza importante”.

Formazione obbligata?

“Simeone ha il 4-4-2 come modulo, inutile girarci attorno. C’è un piccolo dubbio a centrocampo, ma in difesa ha detto che Godin sta bene e giocherà con Gimenez, la coppia di centrali che ha segnato all’andata. Poi Arias e Juanfran a sinistra. A centrocampo sicuri Saul, Rodri e Koke: a sinistra pare che giochi Lemar, possono giocare anche Correa e Vitolo, ma penso che Simeone intenda tenerli per il secondo tempo. Davanti ci saranno sicuramente Morata e Griezmann”.

Cosa ha messo sul piatto Florentino Perez per convincere Zidane? “È stata la notizia del giorno, sta oscurando Juve-Atletico. La notizia è quella chiaramente, sappiamo quanto il Real sia importante in Spagna. È difficile capire cosa sia successo: a inizio stagione se n’è andato dopo aver litigato, ora in qualche modo è stato convinto. Sicuramente gli ha garantito qualche acquisto di qualità, ha firmato fino al 2022 e pare che Hazard sia un acquisto già fatto. Vedremo, secondo me ha tanto potere a livello aziendale e di pianificazione. Altrimenti, considerato il momento della stagione, è un ritorno che non si spiega”:

Pronostico secco per domani, tornando a Juve-Atletico?

“Sarà molto combattuta. Devo dire che passa l’Atletico, sono spagnolo, ma penso che finirà 3-1 per la Juventus”.