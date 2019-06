ESCLUSIVA TMW - Galano: "Futuro? Parlerò col Parma. Pronto per ripartire"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Cristian Galano, giocatore del Parma quest'anno in prestito al Foggia, in esclusiva ai microfoni di Tuttomercatoweb.com:

Un giudizio sull’annata a Foggia appena trascorsa?

“Sicuramente non è andata come speravo. Mi ha fatto molto piacere tornare a casa e giocare per la mia città. All’inizio ero contentissimo del mio trasferimento, ma alla fine posso dire che dispiace perché non sono riuscito a dare il contributo che avrei voluto. Posso assicurare di aver messo massimo impegno e professionalità fino alla fine: ora guardo con fiducia al futuro".

A livello generale la Serie B è finita nel caos generale, come l’avete vissuta voi giocatori?

“Non è stato facile, abbiamo aspettato fino alla fine allenandoci sempre. In questo modo il calcio italiano perde credibilità, non è così che funziona. Mi auguro che per il futuro si riesca a prevenire questo tipo di problematica. Alla fine chi ne va a perdere sono i tifosi, i veri protagonisti”.

Per il futuro hai già parlato con il Parma?

“Ora se la vedrà il mio procuratore. Sono del Parma e ci parleremo. Sono carico e motivato per la prossima stagione ovunque andrò”.

Sulla stagione del Parma:

“All’inizio non mi aspettavo che potesse fare un’annata così, ti dico la verità. Poi appena ho visto gli acquisti di spessore come Gervinho e Inglese che ha fatto, ho cominciato a pensare che si sarebbe salvato senza problemi e così è stato. Ha fatto un girone d’andata favoloso, sono contento per tutti loro”.

Il Bari è stato promosso in B…

“Sono cresciuto lì e sono contento che sia salito. La piazza di Bari non centra niente con la D e la C, merita altre categorie. È la verità e va detta”.