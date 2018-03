ESCLUSIVA TMW - Galante: "Inter, col Var avremmo vinto di più"

Fabio Galante è entrato nella storia dell'Inter anche per aver conquistato una Coppa Uefa nella stagione 1997-98, quella in cui c'era pure Ronaldo, il Fenomeno, in campo. Nel giorno dei 110 anni l'ex difensore nerazzurro torna indietro con la memoria e dice: "Sono onorato di aver fatto parte di questa grande squadra - spiega a Tuttomercatoweb.com - e di aver giocato con grandi calciatori. Stasera alla festa vedo che sono in ballottaggio per entrare nella Hall of Fame anche giocatori che erano in squadra con me. Tutto questo la dice lunga sul valore di quella squadra. Certo - aggiunge - col Var avremmo vinto di più..."

L'Inter adesso invece deve provare ad entrare in Champions ma il cammino passa anche dalla sfida col Napoli...

"A mio parere rappresenta un crocevia. Potrebbe essere la gara in grado di dare forza e entusiasmo all'Inter per riprendere fiducia. Se va mala invece continuerà la crisi e potrebbe mettere a rischio la qualificazione Champions. Ma credo che con Roma e Lazio se la giocherà fino alla fine. Ma ripeto, quello di domenica sera è un match che potrebbe dare convinzione alla squadra di Spalletti".