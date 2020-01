ESCLUSIVA TMW - Galante: "Inter, con la Dea con la stessa intensità. Vidal..."

C'era anche Fabio Galante a Pitti. E l'ex difensore dell'Inter ha parlato a TMW pure dei nerazzurri: "Il match della squadra di Conte contro l'Atalanta sarà bello e interessante. I bergamaschi sono una realtà, corrono, sono forti e stanno dimostrando il loro gran valore. Credo che l'inter giocherà come sempre con grande intensità e organizzazione. All'Atalanta toglierei il Papu ma non solo lui, perchè anche Ilicic è forte. Alla fine è il collettivo è la forza della Dea. Vidal? Sarebbe un bel rinforzo per l'Inter. Credo che darebbe ulteriore forza alla squadra. Il duello con la Juve è motivo di soddisfazione per una società come l'Inter che ha tutto per dar fastidio ai bianconeri fino alla fine. Domenica sera poi ci sarà Roma-Juve e credo che per la formazione di Sarri non sarà facile. Noi interisti magari speriamo che possa prendere un solo punto così noi, vincendo, andremmo in testa. Tonali futuro nerazzurro? Lo prenderei, ha grandi qualità, sarebbe ottimo"

