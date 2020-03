esclusiva Galante: "Inter, Eriksen emergerà. Lo vedrei bene trequartista"

vedi letture

"La salute prima di tutto. Se dobbiamo stare per un po' senza calcio e rimanere in casa perchè è la soluzione migliore, dobbiamo agire così". Parla in questo modo Fabio Galante, ex difensore tra le altre dell'Inter. "Da ex calciatore mi auguro che il campionato possa finire in modo regolare anche se è chiaro che di fronte a verti eventi e determinati numeri lo sport passa in secondo piano. Anche per i calciatori comunque è importante potersi allenare e giocare in modo sereno"

Parlando dell'Inter che sensazioni ha avuto ieri?

"ho visto un buon primo tempo, chiaramente si poteva anche far meglio ma sono d'accordo con Conte quando dice che se la Juve gioca da Juve è la più forte di tutti perchè ha giocatori che possono decidere le partite. La differenza di punti con i bianconeri in fin dei conti sono negli scontri diretti. Il gap è stato accorciato e quest'anno c'è più lotta ma come si è sempre detto è solo la juve che può perdere lo scudetto".

E' mancata la reazione all'Inter ...

"Quando giochi con squadre forti i difetti vengono a galla. Mi spiego: a volte le big non ti permettono di reagire e certe giocate che ti riescono in altre partite magari in questi casi non arrivano. C'è anche da analizzare la questione delle porte chiuse: alcuni giocano senza problemi, altri possono risentire di questo clima così particolare in cui serve una concentrazione massima e lo dico avendo giocato per due volte senza pubblico"

Eriksen non ingrana: perché?

"E' capitato a tanti altri giocatori di aver difficoltà ad inserirsi nel nostro campionato. E' un giocatore sopra la media, ha tocco di palla, tiro da fuori, assist,sa far gol, è uno specialista delle punizioni. E' in una squadra forte e ha un tecnico capace che lo farà inserire al meglio. Arriverà a far vedere tutto il suo repertorio"

Bergomi dice che non è da 3-5-2...

"Sono d'accordo con lo Zio perchè non può esaltare le sue caratteristiche. Magari può giocare nei due davanti ma è difficile togliere Lautaro o Lukaku. Oppure dietro le punte per mettere in mostra le sue qualità".