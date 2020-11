esclusiva Galante: "L'Inter e i gol presi? Guaio momentaneo. Il mio ricordo di Signorini"

A diciotto anni dalla morte di Gianluca Signorini, durante il TMW News abbiamo voluto ricordarlo insieme a Fabio Galante, che è stato suo compagno di squadra nel Genoa negli anni Novanta. Signorini fu capitano dei rossoblù ed è stato stroncato dalla Sla. "Per me è stato importante, arrivai al Genoa diciottenne dall'Empoli e giocare in A non era certo facile ma lui mi ha fatto sentire a casa e mi ha dato tanti consigli. Gianluca era più libero e io marcatore: mi guidava come alla playstation. Merito anche suo se ho fatto la mia carriera. Era, quello, un bel Genoa con giocatori come Torrente, Ruotolo, Caricola, Bortolazzi. Come diceva mio padre che mi seguiva sempre allo stadio, 'hai fortuna a giocare con Signorini perchè di testa le prende tutte', aveva come una calamita. E poi aveva grande intelligenza in campo".

A proposito di difensori l'Inter prende troppi gol: come se lo spiega? Conte ha sempre costruito squadre che prendevano pochi gol..."

"Difficile dirlo, il modulo è sempre quello, i giocatori sono sempre gli stessi, Conte è al secondo anno, forse c'è un cambiamento sugli esterni, più bravi in attacco. C'è da lavorare di più ma comunque per spezzare una lancia a favore di Conte, non solo l'Inter ora prende tanti gol. La colpa può essere cercata nel dopo lockdown, da quando siamo ripartiti c'è meno concentrazione e attenzione da parte dei giocatori. Le caratteristiche dei calciatori mi sembrano tutti adatti a giocare a tre, se li prendiamo individualmente sono tutti forti. Forse è un problema diverso anche se è vero, per rispondere alla domanda, che Conte e le sue squadre hanno sempre preso pochi gol come in effetti è accaduto anche con l'Inter l'anno scorso. Ma Conte lavorerà su questo fronte forse anche per prendere meno ripartenze".