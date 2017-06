ESCLUSIVA TMW - Galante: "Spalletti giusto per l'Inter, per il mio futuro si vedrà"

© foto di Lorenzo Marucci

Presente alla manifestazione di moda Pitti Immagine, Fabio Galante parla in esclusiva ai microfoni di TuttoMercatoWeb.com. Tema caldo, l'arrivo di Spalletti all'Inter:

“Mister Spalletti è, per quanto mi riguarda e per quello che posso dire, un grande allenatore, potrebbe essere la persona giusta per rimettere insieme tutto quello che all'Inter in questo momento manca, secondo me potrà fare un ottimo lavoro: ha l'esperienza giusta, è migliorato tantissimo e con la Roma ha fatto tantissime belle partite e tanti punti. L'Inter ha fatto la scelta giusta”.

Commentando la dichiarazione del neo tecnico circa il fatto che non si deve temere la Juventus: “Sia la Roma che il Milan o l?Inter sono grandi società e non devono avere paura della Juve, anche se negli ultimi anni è stata superiore a tutte e ha vinto meritatamente tutto. La mentalità è quella giusta, i nerazzurri hanno una bella rosa e sta a Spalletti mettere insieme tutti: è normale che servono poi giocatori di personalità, ma sanno il fatto loro”.

Sul suo possibile ruolo di team manager proprio all'Inter: “E' uscita questa notizia, fa piacere essere accostati a una società così, vediamo adesso quel che succederà: se son rose fioriranno. Al momento comunque sto bene al Chiasso, ma anche Livorno potrebbe essere un'ipotesi, vediamo cosa succederà a livello societario”.