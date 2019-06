ESCLUSIVA TMW - Galante: "Spinazzola ottimo. De Ligt si imporrà subito"

Tanti temi trattati nel corso dell'intervista a TMW a Fabio Galante. A partire dallo scambio Pellegrini-Spinazzola tra Roma e Juve: "Si parla di due giocatori forti, uno già pronto, uno per il futuro. Spinazzola con la Juve ha fatto bene e mi ha sorpreso, Pellegrini ha il futuro davanti a sè. La Roma ha fatto un ottimo acquisto, ce ne sono pochi in quel ruolo. Bartra sostituto di Manolas? Ci vuole un giocatore così, con esperienza. Petrachi conosce i giocatori e sicuramente ci crede tantissimo. Il futuro di De Rossi? Vedremo, per la Fiorentina sarebbe un bell'acquisto come personalità e per lo spogliatoio. Può aiutare sotto ogni punto di vista. Commisso? Molto simpatico, ha già fatto innamorare il popolo viola. Sta facendo riavvicinare la gente alla squadra".

Chiusura sulla Juve. Bonucci nelle mire del PSG...

"Mi sorprenderebbe una sua partenza. Il mercato è indirizzato per vincere la Champions e credo che la Juve voglia tenerlo per essere competitiva anche in europa. Credo che De Ligt Chiellini, Bonucci e Rugani giocheranno alla fine tantissime partite. In un reparto ci vogliono giocatori così forti. De Ligt? Vedendo quel che ha fatto credo che non avrà difficoltà ad adattarsi al nostro campionato"

Clicca sotto per guardare