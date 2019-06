ESCLUSIVA TMW - Galante: "Traorè bel giocatore. Andreazzoli-Genoa ok"

Chiacchierata su tanti temi con Fabio Galante, ex difensore di inter, Genoa e Torino. Si parte da Sarri prossimo tecnico bianconero: "Credo che come carriera Sarri abbia dimostrato di essere un grande. Me lo ricordo agli inizi e si è poi imposto a Napoli e al Chelsea. Ha tutto per guidare la Juve che vuol vincere anche la Champions. Le novità della Juve? Negli ultimi anni - dice a TMW - non ci sono stati grandi cambiamenti, stavolta non credo ci saranno stravolgimenti ma ci sarà il tentativo di migliorarla. Il Milan? Maldini con il suo ruolo di dt ha la forza, il carisma e l'intelligenza per far bene poi spetterà anche ad altri migliorare questa squadra, peraltro dopo una stagione in cui a mio parere Gattuso ha fatto un buon lavoro"

Da ex empolese un giudizio su Traorè, ora della Juve

"Ha qualità, forza fisica, bel cambio di passo. La Juve ci crede, è un buon giocatore"

Il Genoa ad Andreazzoli...

"Ottimo tecnico e l'Empoli ha sfiorato la salvezza. Ha idee e al Genoa porterà il suo calcio. Essere in quella piazza ti dà emozione e Andreazzoli ha l'esperienza giusta per stare in un club così importante"

Clicca sotto per guardare