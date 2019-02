© foto di Federico De Luca

Con Roberto Galbiati, ex di Fiorentina e Inter abbiamo analizzato a TMW l'episodio che ha fatto discutere nel finale al Franchi, quello del rigore concesso da Abisso ai viola. "Ieri è stata una partita assurda, non bella anche se palpitante. C'è stato un abuso del Var, perché è stata una partita che sembrava ai supplementari. La decisione di Abisso è stata assurda. Come all'andata si è lamentato Pioli per il polpastrello di Vitor Hugo, credo sia giusto che Spalletti abbia reclamato per un rigore che non ho visto. Credo che il Var dovrebbe intervenire su cose evidenti: il rigore per l'Inter si poteva non dare, l'errore in occasione del rigore ai viola era evidente e era giusto rivederlo al Var. E' giusto ci sia il Var, ma va usato in modo appropriato.

Mercoledì Fiorentina-Atalanta: come arrivano i viola?

"Il morale è alle stelle, il risultato di ieri è importante perchè oltretutto non ti fa neanche uscire dalla lotta per l'Europa League"

