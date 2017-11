ESCLUSIVA TMW - Galderisi: “Juve, il pari col Barça importante per tanti motivi”

© foto di Federico De Luca

“Il risultato di ieri è importante per tanti motivi”. Così ha dichiarato Giuseppe Galderisi, ex attaccante della Juventus che ha parlato a Tuttomercatoweb.com dello 0-0 emerso ieri a Torino tra i bianconeri e il Barcellona. “La Juve - ha proseguito - doveva trovare equilibrio e compattezza in fase difensiva. Era un momento difficile, il Barça è sempre una squadra strepitosa in tutti i settori. La Vecchia Signora ha comunque conquistato un buon punto, gare come quella di ieri sono alla portata della Juve ma bisogna avere equilibrio. Serve la giusta attenzione e il giusto sacrificio, ho visto Douglas Costa e Cuadrado dare una grande mano in fase difensiva. A volte anche in eccesso, ma questo testimonia la loro disponibilità. Nel post-gara ho visto Allegri equilibrato e soddisfatto di una squadra che ha fatto bene dal punto di vista tattico, per una formazione che ha bisogno di autostima. Credo che la qualificazione sia sempre alla portata, non credo che lo Sporting possa andare a vincere a Barcellona”.

La Juve sarà di scena sul campo dell'Olympiacos, quindi il passaggio del turno sembra vicino. “Esatto, i greci non hanno più nulla da chiedere. Il Barcellona giocherà senza pressioni contro lo Sporting poiché è già certo del primo posto nel girone, ma non credo che i portoghesi possano sbancare il Camp Nou. La formazione di Lisbona è brava tatticamente, è una buona squadra. Conosco quella realtà perché ho allenato anche in Portogallo, ma la Juve può farcela così come le altre due italiane”.

Vede dunque Juve, Roma e Napoli agli ottavi? “Quella più a rischio, ovviamente, è il Napoli. Però i partenopei possono vincere a Rotterdam contro il Feyenoord, ma devono sperare che il City faccia bottino pieno sul campo dello Shakhtar. Non sarà facile nemmeno per la squadra di Guardiola. Sarebbe positivo vedere tre squadre italiane agli ottavi, per rimediare al dispiacere della mancata qualificazione al Mondiale da parte della nostra Nazionale. Anzi, portare tre squadre italiane avanti sarebbe la miglior risposta da parte del nostro calcio”.