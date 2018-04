ESCLUSIVA TMW - Galderisi: “Napoli, gioca Mertens. Un dubbio per Allegri”

© foto di Prospero Scolpini/TuttoLegaPro.com

Juventus-Napoli è il big match di giornata, valido per il 34esimo turno di Serie A. Per anticipare i temi della supersfida dall'Allianz Stadium, l'ex attaccante bianconero Giuseppe Galderisi ha parlato attraverso il microfono di Tuttomercatoweb.com. “Sotto l'aspetto motivazionale, siamo al top. La Juventus ha la sua pressione, non può dare nulla per scontato. È una gara molto sentita, ci sarà molto equilibrio e la capacità di gestire alcuni momenti e alcuni episodi potrà fare la differenza. Il Napoli scenderà in campo col solito 4-3-3 per vincere allo Stadium con Hamsik e i centrocampisti titolari”.

Con Milik o Mertens al centro del tridente? “Punto su Mertens, è anche giusto che giochi lui nonostante il rientro di Milik. Il polacco è una alternativa tecnica e tattica importante, però il Napoli giocherà con i soliti titolari. Ha mostrato di avere grande qualità e di poter vincere contro chiunque”.

Cosa si aspetta da parte della Juventus? “Credo che il dubbio sia a centrocampo, credo che giocheranno con tre in mediana. Douglas Costa, secondo me, giocherà. La Juve non può nemmeno rinunciare a Mandzukic, importante anche sulle palle alte e giocherà dal lato di Hysaj. Il dubbio di Allegri è in attacco, tra Higuain e Dybala. È un bel dilemma per il mister, ma questa è anche la forza della Juve: le gare non finiscono al 1' ma al 95' e, se hai carte importanti, te le giochi a partita in corso”.