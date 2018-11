ESCLUSIVA TMW - Galderisi: "Immobile va sostenuto. La qualità generale c'è"

© foto di Prospero Scolpini/TuttoLegaPro.com

"Il problema del gol verrà risolto, la nostra nazionale inizia a far vedere di esserci". Un grande attaccante del passato come Nanu Galderisi non è preoccupato a proposito delle difficoltà degli azzurri a trovare la via della rete. "Mancini sta portando avanti un bel lavoro - dice a Tuttomercatoweb.com - sta dando identità alla squadra con un gioco offensivo che ricalca le sue qualità da calciatore. Sto apprezzando anche il fatto che stia gettando nella mischia vari giovani perché il futuro non è così lontano. Si inizia a vedere qualcosa di importante: è vero che non abbiamo più il bomber che ci garantisce un gol a partita però nella squadra ci sono qualità e convinzione. I gol arriveranno, ne sono sicuro. Chiesa, Bernardeschi, Berardi, Pavoletti e immobile possono segnare. Non sono spaventato: sarebbe stato bello battere il Portogallo però, ripeto, il percorso iniziato è quello giusto. E c'è tempo per rimettere tutto a posto".

Perché immobile a suo parere non riesce a trovare il feeling con il gol?

"Se lavora bene con Mancini, e certamente lo sta facendo, troverà la rete. E' un giocatore che spende molte energie e la gran voglia a volte lo condiziona. Però se la squadra gioca così, ne trarrà beneficio. Immobile viene troppo bistrattato, va sostenuto".

Cutrone può essere il bomber del futuro?

"Mancini lo segue di sicuro però se sabato sera al posto di immobile avesse giocato Cutrone con gli stessi risultati poi lo avremmo massacrato. Bisogna dare tempo al tempo. deve continuare a crescere al fianco di Higuain. Cutrone entusiasma di più perchè dà l'idea che con lui possa sempre succedere qualcosa, però ripeto facciamolo crescere ancora".