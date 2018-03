ESCLUSIVA TMW - Galderisi: "Inizia altro campionato. Milan duro da affrontare"

© foto di Federico De Luca

"Ora inizia un altro campionato in cui il pallone diventa più pesante". Parola di Nanu Galderisi che da doppio ex ci guida verso la sfida tra Juventus e Milan. "Sarà una bella partita, aperta - dice a Tuttomercatoweb.com - i rossoneri non andranno a Torino rassegnati, anzi. Saranno attenti in fase difensiva, aggressivi e pronti a rispondere colpo su colpo. Dal canto suo, la Juve dovrebbe cercare di recuperare energie e soprattutto gli infortunati. La differenza per i bianconeri potranno farla l'esperienza, la cattiveria e i campioni".

Sarà la prima di Bonucci allo Stadium da avversario. Come verrà accolto?

"Ha dato tutto alla Juve. E mi sembra che abbia pronunciato parole belle sulla sua esperienza in bianconero. Qualche fischio forse arriverà ma è preparato".

Per il Milan sarà una tappa importante in chiave Champions...

"Si gioca tanto in questa sfida e anche nel derby. Queste partite certamente aggiungono pepe al finale di stagione. Credo che i rossoneri siano progrediti sotto l'aspetto della condizione in generale: Gattuso è stato bravo ad entrare nella testa dei giocatori. E ora è pericoloso da affrontare".

La Juve potrà pensare alla Champions?

"No, ora c'è poco da guardare lontano. Occorre tenere gli occhi sul campionato, non puoi sbagliare niente. Sono tutte partite delicate. L'importante, ripeto, è star bene e avere la rosa al completo".