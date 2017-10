ESCLUSIVA TMW - Galderisi sulla Juve: "Resta sempre la squadra da battere"

© foto di Federico De Luca

L'ex attaccante della Juventus e allenatore dell'Olhanense Giuseppe Galderisi intervistato da Tuttomercatoweb.com ha analizzato la sfida fra Juve e Sporting di questa sera in Champions League: “Il calcio portoghese rispetto al nostro è un calcio diverso. Le tre squadre forti che dettano legge da tempo le conosciamo bene, palleggiano molto e cercano sempre di impostare secondo i propri canoni, mentre noi abbiamo di più sotto l'aspetto tattico. Lo Sporting sta facendo un buon campionato, è una squadra molto rognosa che cerca di farsi valere sia in casa sia fuori”.

La Juve deve temere più se stessa o l'avversario?

“La Juventus deve temere sia se stessa, visto che in questo momento ogni cosa viene ingigantita, ma la gestione di mister Allegri e della società è perfetta anche in queste difficoltà, sia i portoghesi. I bianconeri sono consapevoli delle difficoltà che incontreranno anche memori dell'eliminazione per mano del Benfica di tre anni fa. Servirà molta attenzione, ma mi sembra che Allegri sia concentrato come si è visto dalle dichiarazioni prima del match”.

Cosa sta succedendo ai bianconeri?

“Alla Juventus non sta succedendo nulla, non si può sempre vincere o essere sempre perfetti. C'è stato qualche problema, ma mi sembra che la squadra abbia le potenzialità e le possibilità per fare bene anche in questa stagione giocando per il vertice in campionato e per la vittoria finale”.

Come reagirà Dybala dopo l'errore di sabato?

“Ha sbagliato due rigori di fila, ci sta fa parte del gioco, Non è questo l'importante, è fondamentale che la squadra cresca e recuperi al meglio i grandi campioni che ha a disposizione. Potenzialmente la rosa della Juventus è quella più forte e completa in Italia. Quindi niente paura, la Juventus arriverà e sarà sempre la squadra da battere”.