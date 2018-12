ESCLUSIVA TMW - Galia:"Brozovic in crescita, ma Pjanic di un altro livello"

© foto di Federico De Luca

"Brozovic ha grandi qualità, ma la continuità che ha Pjanic in questo momento non ha eguali. E' nel pieno della sua forma, è un giocatore affermato che sta dimostrando di essere sempre uno dei migliori in una orchestra che è perfetta come quella bianconera". L'ex centrocampista Roberto Galia ai microfoni di 'TMW' ha messo a confronto il centrocampo della Juventus con quello dell'Inter.

Brozovic però è in grande crescita-

"E' vero, anche perché l'Inter sta dando sempre più importanza a questo ruolo. Il croato è in forte crescita, ma bisogna sempre capire chi gioca al suo fianco. Le scelte di Spalletti sono più circoscritte, a differenza di quelle di Allegri...".

Che ha grande scelta in mezzo al campo.

"Tante alternative e alcuni giocatori, come Matuidi e Bernardeschi, che possono giocare sia da interni di centrocampo che da esterni d'attacco. Da questo punto di vista non c'è sfida".

In forte crescita anche Rodrigo Bentancur.

"Avevo qualche dubbio fino a un paio di anni fa, invece sta crescendo e ormai la Juventus sa che sta diventando un giocatore importante. Ha grandi qualità".

Che partita sarà?

"L'Inter qualche giorno dopo si giocherà la permanenza in Champions e la Champions ruba sempre energie mentali, mentre la Juventus da questo punto di vista ha un vantaggio. Credo che la Juventus disputerà una gara d'attacco, di pressione, una partita veloce per provare a segnare subito. L'Inter ultimamente sta bene, dopo la mazzata di Bergamo è in ripresa, ma non sarà semplice".