ESCLUSIVA TMW - Galia: "Juve, vincere a Manchester è da grandi. Strada giusta"

© foto di Federico De Luca

La Juve viaggia veloce e segna una distanza netta rispetto anche ad alcune grandi come il Manchester United. La prestazione di ieri è stata quasi perfetta, con un primo tempo da incorniciare. "E' una squadra che è stata costruita per vincere la Champions grazie all'innesto di Ronaldo e si vede perfettamente", dice a Tuttomercatoweb.com Roberto Galia, ex centrocampista bianconero. "Anche se non arriva il gol, si vede l'incisività, la qualità, la forza. E' arrivato alla Juve ciò che mancava per far fare il salto di qualità. Ora serve mantenere questo ritmo, questa volontà di vincere le partite: andare a conquistare il successo a Manchester è da grandi".

Si può dire che può essere adesso la grande favorita per la Champions?

"Le favorite per me sono sempre Real, Barcellona e City. La Juve sta mostrando la sua forza e la sua qualità, però è lunga ancora... Certo, a mio parere ha le qualità per arrivare in finale e ha più possibilità di vincere che in passato".

Un commento su Dybala: è tornato decisivo...

"Quando ci sono due giocatori come CR7 e Dybala, le difese inevitabilmente qualcosa ti concedono. Dybala fa gol importanti e gol del genere li possono realizzare i grandi giocatori".

Juve in definitiva più matura...

"Certo, l'innesto di un giocatore come CR7 ha permesso alla squadra di progredire notevolmente. Gli stessi giocatori si rendono conto delle potenzialità di CR7 e di quanto possa essere pericoloso per gli avversari".