ESCLUSIVA TMW - Galia: "Napoli, il cambio di gioco deve ancora esser digerito"

© foto di Federico De Luca

Il tonfo del Napoli e il grande exploit della Samp. Ne parliamo con un ex blucerchiato come Roberto Galia, che si sofferma anche sul clamoroso ko dei partenopei. "Nella ripresa se avessero segnato subito avrebbero riacceso la gara - dice a Tuttomercatoweb.com - due o tre situazioni per segnare le hanno avute. Certo, è partito male, deconcentrato e questo ha pesato molto".

Come spiegarsi queste difficoltà del Napoli?

"Le idee di Ancelotti sono diverse rispetto a quelle di Sarri. Partendo con lo stesso allenatore chiaramente sarebbe stato diverso perché i giocatori conoscevano già tutti i meccanismi. Adesso qualcosa è cambiato ma non il carattere che comunque c'è sempre considerato che due gare sono state recuperato dallo svantaggio. Il Napoli si è trovato di fronte anche una Samp molto volitiva e la gara di ieri era in effetti pericolosa per il Napoli".

Potrà essere il Napoli l'anti-Juve?

"E' presto per dirlo. Tante squadre sono partite con qualche difficoltà, vedi l'Inter, il Milan, la Roma. Chi ha fatto vedere di più è stata la Juve. E' partita molto bene, a differenza di altre volte in cui l'inizio era stato un po' col freno a mano tirato".

Tornando al Napoli come spiegarsi anche i tanti gol subìti?

"L'anno passato la squadra aveva trovato la sua quadratura. Credo che rientri nei cambiamenti, ancora evidentemente non sono stati messi a regime certi meccanismi. Il cambio di gioco è ancora da digerire, tutti devono capire cosa chiede Ancelotti".