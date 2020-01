“Il 2019 è stato un anno importante, grazie al Brescia e in particolare al Presidente Cellino che ha visto nel ragazzo grandi doti. E Andrea vuole ripagare giornalmente chi gli ha dato fiducia”. Così a TuttoMercatoWeb l’agente del difensore del Brescia Andrea Cistana, Beppe Galli.

Nel 2019 di Cistana c’è anche una convocazione in Nazionale.

“La convocazione in Nazionale va presa come un premio ad un ragazzo che farà parlare di se negli anni. È al primo anno di Serie A, deve ancora crescere”.

Immagino che non guardate al mercato di gennaio. Avanti insieme, con il Brescia.

“Deve finire il campionato con il Brescia e a fare bene. Quando terminerà il campionato vedremo. Ora conta il Brescia”.

Coda rinnoverà con il Benevento?

“Abbiamo fatto la nostra richiesta e il Benevento la sua offerta. Al momento non siamo d’accordo. Inzaghi stravede per Massimo, che avrebbe piacere di rimanere al Benevento ma per trovare gli accordi bisogna essere in due”.