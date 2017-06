ESCLUSIVA TMW - Galli: "Milan, Borini maturo per far bene. Ora prenderei Ibra"

Fabio Borini torna in Italia e vestirà la maglia del milan. Giovanni Galli, ex portiere rossonero, lo ha visto crescere (da ragazzino giocò con il Bologna anche al Memorial intitolato al figlio Niccolò) e lo ha continuato a seguire nel corso degli anni. "Sono contento che rientri in Italia - dice a Tuttomercatoweb.com - ha le caratteristiche giuste per poter essere inserito nella lista dei giocatori che andranno al Mondiale. Si è trasformato da esterno puro fino a fare il centravanti: è un jolly offensivo, può fare l'esterno destro, la prima punta e l'esterno sinistro. In Inghilterra si è irrobustito fisicamente, regge più il colpo rispetto ad anni fa. Torna in Italia nel momento migliore della carriera: ha l'età giusta e l'esperienza necessaria per reggere anche la maglia del Milan".

Dovrà rilanciarsi dopo le ultime stagioni non esaltanti

"E' maturo per far bene. Mi chiedevo ultimamente perché non ci fossero aperture per un suo rientro in Italia. Ora che è arrivata questa chiamata, sono convinto che abbia tutto per far bene".

L'attacco del Milan è a posto oppure i rossoneri devono continuare a tener caldo il nome di Kalinic o di un calciatore con le sue caratteristiche?

"Credo che si debba iniziaire a pensare alle uscite. E alle caratteristiche di chi avrai a disposizione in funzione allo schema tattico. Servono quattro punte estere e due centrali. Se dovessi fare uno sforzo comunque prenderei Ibra: è troppo determinante nell'arco di un campionato. Ha personalità e leadership: se hai un carattere fragile con lui muori, se hai un carattere forte cresci in modo esponenenziale. E' abituato a vincere, è un trascinatore. Difficile da gestire caratterialmente, ma è un vincente. E se devo arrivare in Champions magari quindici milioni potrei anche pensarli di metterli per lui. Credo che da settembre sia di nuovo pronto per partire. Ripeto, per arrivare tra le prime tre prendo Ibra".