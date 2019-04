ESCLUSIVA TMW - Galli: “Milan, derby ha lasciato strascichi. Futuro, Rino ok"

© foto di Federico De Luca

Presente a Pistoia per la presentazione del libro di Chicco Evani, Giovanni Galli ha raccontato le sue sensazioni innanzitutto sul Milan. "Ora c'è una proprietà forte e pronta ad investire. E' anche vero che adesso la competizione con squadre italiane ed europee è fortissima. Per quel che riguarda la squadra rossonera, il derby ha lasciato strascichi. Sembrava favorito per tante ragioni ma quella è un'altra partita. E ha creato tensioni nel Milan. Ma la squadra è forte. Gattuso non si fa condizionare dalle voci sul suo futuro, anzi tutto questo lo spinge sul terreno della battaglia. Non deve essere un alibi per i giocatori anzi deve spingerli a far sì che chi dovrà decidere si convinca che Rino sia il tecnico giusto per il futuro. Per me lo è. Qualche errore lo ha commesso ma è naturale e Gattuso da uomo intelligente capirà dove ha commesso qualche sbaglio e credo possa diventare un signor allenatore". . Poi sul caso Icardi: "Mi auguro sia chiuso, per la società e per il giocatore. E' stata una vicenda non gestita bene. Lui stesso dovrebbe prendere atto di ciò che è successo, perchè nessuno è infallibile. Riportando sul dialogo la conversazione, si può rimettere tutto insieme. E' giovane e forte e deve fare un passo verso la squadra"

