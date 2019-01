ESCLUSIVA TMW - Galli: "Milan, non è solo colpa di Higuain"

© foto di Federico De Luca

Giovanni Galli, intervistato da TMW, a Pitti, durante la rassegna internazionale di moda a Firenze, ha parlato del Milan a partire dalla situazione di Higuain, sollecitato dalle parole di ieri di Leonardo: "Quando arrivi al Milan con le credenziali di Higuain - ha detto - e con il suo ingaggio, la dirigenza si aspetta molto. Dipende molto però anche dal gioco della squadra che lo ha messo di rado in grado di esprimere sue potenzialità. Ma è un Milan che sta soffrendo per le tante assenze. La dirigenza lo richiama per poter essere un trascinatore di questa squadra e lui lo può fare. Non è facile perchè Higuain gioca con i due esterni a piede invertito: dunque cambia l'attacco alla porta da parte del centravanti o gli si chiede di venire a collegare i reparti. Bonaventura poteva dare supporto ma è venuto a mancare, Kessiè non è al top, Calhanoglu idem e il gioco ne risente. In primis in ogni caso viene condizionato l'attaccante. Il Milan ora deve recuperare gli infortunati, in difesa e a centrocampo. Se il Milan recupera i titolari può puntare alla Champions"

La Fiorentina? Che sensazioni sui viola?

Vanno fatti i complimenti a Corvino perchè ha preso un giocatore funzionale subito all'inizio del mercato. E' stato trovato il giocatore giusto per alzare il livello delle ambizioni. Ora manca solo un centrocampista centrale, quello che l'anno passato era Badelj. Serve un giocatore d'esperienza e che detti i tempi. Se arriva un giocatore di spessore allora a quel punto non porrei limiti alle ambizioni e la Fiorentina potrebbe correre anche per un posto Champions"

Clicca sotto per guardare