“La Juventus? Avevo già espresso le mie perplessità quando stava per arrivare Sarri”. Così a TuttoMercatoWeb l’operatore di mercato Pasquale Gallo, conoscitore delle vicende bianconere. “Fare l’allenatore di calcio è una cosa, farlo alla Juve e un’altra. La filosofia della Juventus è la vittoria, che si rincorre in vari modi”.

Quanto manca Allegri a questa Juve?

“Di Allegri ho una considerazione altissima. Per me è il Trapattoni di oggi con idee più moderne. E senza avere quella tranquillità che aveva il Trap che derivava da una storia diversa. Le falle che ho sempre visto nella Juventus Allegri riusciva a coprirle portando a casa la vittoria. Ramsey e Rabiot non hanno risolto i problemi. La coppia centrale da schierare è Demiral-De Ligt. Bonucci e Chiellini invece dovrebbero fare come fatto da Barzagli negli ultimi anni. Poi Alex Sandro credo sia fuori ruolo da tre anni. E avrei tenuto Mandzukic, un animale d’area”

Cosa serve sul mercato alla Juve?

“Un paio di centrocampisti. Almeno uno importante che sia nella posizione di poter giocare da centrale spostando Pjanic interno sinistro quando Matuidi è affaticato. Ma la punta di diamante della squadra è Dybala che è un po’ De Bruyne e un po’ Messi...”.