ESCLUSIVA TMW - Garay-Spartak Mosca, si chiude. E il Racing ringrazia

Ezequiel Garay è sempre più vicino allo Spartak Mosca. Secondo quanto raccolto da TuttoMercatoWeb.com, il ritorno del difensore classe 1986 in Russia potrebbe essere chiuso già lunedì prossimo. La Juventus è ormai lontana e il Valencia, a detta anche delle parole del suo ds Alemany, conta di chiudere in fretta una cessione da circa 20 milioni di euro. Ma i Murciélagos non saranno l'unico club a guadagnarci, perché un premio valorizzazione dovrebbe andare anche al Racing Santander, dove Garay ha militato tra il 2005 e il 2009. Carrera si prepara ad abbracciare un nuovo rinforzo. Resta da convincere solamente Lady Garay, ancora un po' titubante riguardo alla nuova destinazione.