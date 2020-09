esclusiva Garcia (As): "Morata bocciato da Simeone: vuole andar via e la Juve gli piace"

vedi letture

La Juventus riallaccia i contatti per Alvaro Morata: lo spagnolo è una delle piste più calde se dovesse saltare la prima scelta Edin Dzeko. A confermare la trattativa in corso coi bianconeri, ai microfoni esclusivi di TuttoMercatoWeb.com, è stato il giornalista di As Jorge Garcia, tra le prime firme a Madrid sull'attualità dei colchoneros.

Garcia, prima di tutto come giudica l'avventura di Morata all'Atleti nell'ultimo anno e mezzo?

"Morata è arrivato a Madrid con grande entusiasmo, ma lo ha perso in fretta. L'Atletico, citando le sue stesse parole, era il sogno della sua vita, nonostante il suo passato al Real Madrid. Alvaro era cresciuto infatti proprio nelle giovanili dei colchoneros per poi andarsene nel 2007 da un'uscita secondaria".

Questo grande sogno però non ha portato i risultati sperati, né dal giocatore né dall'Atletico.

"Esatto, Morata non si è trovato con mister Simeone e ha finito per arrendersi in fretta. Ha sentito il peso di uno stile che mette ancora di più sotto pressione le sue capacità, non è mai stato a suo agio e lo stesso allenatore non ha visto in lui le garanzie che cercava in attacco. Diciamo che il Cholo ha smesso di credere in Morata nei big match e questo ha fatto da detonante per la situazione attuale".

Morata, insomma, vuole davvero lasciare l'Atletico Madrid.

"Sì, Morata vuole partire. Ha sempre apprezzato la Juve e la sua filosofia, anche se la cosa più importante che il ragazzo cerca in questo momento è l'affetto di un allenatore che sia disposto a dargli nuovamente fiducia, a scommettere su di lui facendolo sentire protagonista".

Lei, personalmente, lo vedrebbe bene nella Juve di oggi?

"È proprio alla Juve che Morata è riuscito a tirare fuori tutto il suo potenziale, agli ordini di mister Allegri, e a mio giudizio la squadra di Pirlo oggi può essere davvero congeniale alle sue caratteristiche. Tuttavia, tutto dipenderà dalla mentalità e dalla determinazione con cui Alvaro si presenterà eventualmente a Torino".