ESCLUSIVA TMW - Garcia (ED): "Lazio peggior rivale, L.Alberto tornerà al Siviglia"

Sorteggio impegnativo per la Lazio di Simone Inzaghi, che ai sedicesimi di finale di Europa League sfiderà il Siviglia il 14 e il 21 febbraio. Per conoscere com'è stato vissuto il sorteggio odierno in Andalusia, TuttoMercatoWeb.com ha intervistato il collega del quotidiano Estadio Deportivo, Enrique Garcia.

Garcia, che sorteggio è stato per il Siviglia?

"Un sorteggio sicuramente negativo. La Lazio era il rivale più difficile che potesse capitare. Il Siviglia affronterà una squadra di Serie A, dotata di buoni giocatori, che si giocherà le sue carte a viso aperto sia a Roma che al Sánchez-Pizjuán".

Com'è considerata la Lazio in Spagna?

"I bianconcelesti negli ultimi anni sono cresciuti molto, hanno un progetto interessante e sono convinto che presto riusciranno anche a raggiungere la tanto ambita Champions League. Inzaghi allena calciatori di primo livello".

Una rosa di qualità, nella quale spiccano tra gli altri tanti ex Siviglia: Ciro Immobile, Joaquin Correa, Luis Alberto e Martin Caceres.

"Tutti giocatori di altissima qualità, nel giro delle rispettive Nazionali e con un curriculum di tutto rispetto. Sarà un piacere ritrovare soprattutto Luis Alberto, un ragazzo che è cresciuto qua e che è sicuramente destinato a tornare al Siviglia prima o poi".