ESCLUSIVA TMW - Gardi racconta la Turchia: "Difesa di ferro e quanti talenti"

Un girone abbordabile ma da non prendere sotto gamba per l'Italia di Roberto Mancini. Perché le tre Nazionali che avrà davanti nel girone di Euro 2020, Svizzera, Galles e Turchia, sono piene di insidie. Come la nazionale turca, paese che l'agente e intermediario internazionale George Gardi conosce bene. Nel corso degli anni ha curato alcune delle trattative piu rilevanti tra le grandi leghe e la Super Lig turca. E per Tuttomercatoweb.com, Gardi racconta la Nazionale di Gunes.

Che attendersi dalla Turchia? A che livello è la Nazionale?

"Se diamo retta al ranking è la 29esima e le altre del gruppo sono tutte superiori. In realtà è una Nazionale in crescita, giovane con un età media sotto i 25 anni, con dei concetti europei di calcio. Quasi il 60% dei convocati gioca all’estero. I giocatori giovani turchi si stanno affermando anche negli altri campionati a dimostrazione della validità della Superlig e del movimento in generale".

L'Italia puo rischiare di sottovalutare la Turchia?

"Non credo. I vari Demiral, Under, Çalhanoğlu giocano da noi e quindi è noto il loro valore".

Chi sono i punti di riferimento della Nazionale?

"La difesa è il vero punto di forza di questa squadra. Hanno subito solo 3 gol nel girone di qualificazione, risultando insieme al Belgio la difesa meno battuta di tutti i gironi delle qualificazioni. La Turchia è la causa per cui la Francia non si è qualificata come testa di serie, perdendo punti negli scontri diretti. I difensori centrali sono Demiral, Soyuncu, Kabak e Ayhan, tutti giocatori affermati al di fuori della Turchia. Celik e’ una sicurezza a destra, mentre in avanti possono fare affidamento sui gol e l’esperienza di Yilmaz e Tosun".

Chi è il ct Gunes?

"Un allenatore di grande esperienza, che ha avuto successo con i colori del Besiktas. Gioca con un 4-3-3 e quando si difende affolla il centrocampo a 5, e credo che questo sistema di gioco e quello che vedremo contro l'Italia" .

Che talenti sono destinati a sbocciare dalla Turchia?

"Abdulkadir Omur è un talento delizioso, adesso è infortunato ma potrebbe farcela a rientrare nel giro della nazionale. Anche Kutucu dello Schalke è un attaccante che potrebbe sbocciare a breve, come Yalcin che è già una certezza al Besiktas e in Nazionale" .