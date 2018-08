ESCLUSIVA TMW - Garlaschelli: "Lazio, puoi giocartela. Ora manca la condizione"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

E' un girone di Europa League duro quello in cui è stata inserita la Lazio (con Marsiglia, Eintracht Francoforte e Apollon) ma Renzo Garlaschelli, uno dei protagonisti dello scudetto del '74, è abbastanza fiducioso. "La Lazio se la può giocare - spiega a Tuttomercatoweb.com - mi sembra abbordabile. Certo, adesso mi sembra di rivedere la squadra delle ultime tre giornate dell'anno passato. Qualche giocatore non sta ancora benissimo e sono state affrontate due formazioni molto forti. E' un problema di condizione, ciò che è stato fatto l'anno passato ha un valore. E la squadra è praticamente la stessa. Ripetersi non è mai facile, ma credo che la Lazio possa lottare ancora per le prime 4-5 posizioni".

Milinkovic e Luis Alberto sono i giocatori da cui ci si aspetta molto

"Ancora sono lontani dalla miglior forma. Luis Alberto l'anno scorso è stato una sorpresa, mentre Milinkovic si è confermato. Mi dispiace per la partenza di Felipe Anderson, l'assenza del brasiliano può lasciare un mezzo vuoto. Se manca un vice Immobile? Direi proprio di sì, anche perché se dovesse per caso fermarsi chi c'è al suo posto? Là davanti manca il giocatore che possa assomigliargli".