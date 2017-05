ESCLUSIVA TMW - Gasp-Atalanta, rinnovo solo da firmare. Scenario Roma: il punto

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Praticamente tutto fatto in casa Atalanta per il rinnovo di contratto di Gian Piero Gasperini. La squadra orobica è in questo momento concentrata su una storica qualificazione alla prossima Europa League, ma una volta staccato il pass per la seconda competizione continentale verrà formalizzato l'accordo per il prolungamento del contratto che il tecnico di Grugliasco ha già trovato da qualche settimana con la famiglia Percassi.

Non sembrano esserci i margini, insomma, per un suo cambio di panchina. Solo una chiamata convinta della Roma potrebbe cambiare le carte in tavola, ma al momento in casa giallorossa ci sono idee molto confuse, con diverse correnti di pensiero sulla successione di Spalletti.

Uno scenario che non alletta Gasperini, ancora scottato dalla brevissima parentesi Inter quando una società spaccata sul suo nome (Branca lo voleva, Moratti no) lo liquidò alla prima difficoltà.