ESCLUSIVA TMW - Gaucho Morrone: "Lazio, è dura. Apprezzo l'equilibrio di Pioli"

Più di cinquant'anni di calcio sulle spalle. A grandi livelli. Quando parla lui, El Gaucho Juan Carlos Morrone, bisogna mettersi sull'attenti. Fiorentina-Lazio è la sua partita. Con la Fiorentina ha giocato due stagioni negli anni Sessanta conquistando una Mitropa Cup e una Coppa Italia, della Lazio invece è stato giocatore e poi allenatore. "E' una partita aperta a qualsiasi risultato - spiega a Tuttomercatoweb.com - la Fiorentina sta facendo molto bene mentre i biancocelesti arrivano da una serie di gare che li hanno forse un po' stancati. Probabilmente chi rischia di più è la Lazio ma sarà dura per entrambe le squadre".

Non dovesse giocare Immobile diventerebbe difficile...

"Parlano le cifre per lui. Segna e risolve le partite".

Caicedo o Nani potrebbero sostituirlo ma sarebbe diverso...

"Sì, leggermente... Nani ha avuto poco spazio, è arrivato in una squadra nuova, ha avuto problemi fisici. E' sempre stato stimato per quel che ha fatto in passato anche allo United".

In chiave Champions come vede la Lazio?

"Credo che si deciderà tutto all'ultima giornata nel confronto con l'Inter. Si arriverà con le squadre, questa è la mia sensazione, ad un punto di distanza. La Roma invece ha un calendario più semplice".

Parlando di Firenze, che ricordi ha della città?

"Belli. Lì ho ancora tanti parenti. A Firenze mi sono sposato con mia moglie che adesso purtroppo non c'è più. Lì c'è mio cognato e ci sono i miei nipoti. La Fiorentina è una buona squadra e Pioli l'ho sempre apprezzato. Fa giocare bene la squadra ed è equilibrato. Ripeto, per la Lazio non sarà facile".

In chiusura, da argentino un giudizio su Simeone...

"Mi sembra un bel giocatore. Va allo scontro, sa fare a sportellate con tutti e comincia a far gol. Deve migliorare ma le premesse per crescere e diventare sempre più forte ci sono tutte".