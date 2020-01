Fonte: Simone Lorini

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

"Non c'era solo la Fiorentina, il giocatore aveva richieste anche da alcuni club in Spagna". Così Elvis Basanovic, agente di Marko Pajac intervistato da TuttoMercatoWeb.com.

"Marko ha deciso di non lasciare i suoi compagni di squadra in questa difficile situazione. Ringrazierà il Genoa per l'opportunità datagli conquistando la salvezza".