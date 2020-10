esclusiva Genoa, ag. Scamacca: "Felicissimi per i gol. Adesso però avanti col lavoro"

Esordio da titolare con il Genoa da brividi per Gianluca Scamacca, attaccante arrivato nell’ultima sessione di mercato dal Sassuolo. In Coppa Italia la doppietta dell’ex Ascoli ha permesso al Grifone di superare il Catanzaro e accedere al prossimo turno. A caldo, dai microfoni di TMW arrivano le parole di Paolo Paloni, agente del centravanti della Nazionale Under21:

Prima maglia da titolare con il Genoa e subito una doppietta in Coppa Italia contro il Catanzaro. Inizio migliore non è facile immaginarlo

“E’ stato un buon match per Gianluca e siamo felicissimi per i primi gol con la maglia del Genoa. Adesso però serve continuare a lavorare perché il ragazzo arriva da un periodo particolare. Poco dopo il suo sbarco al Grifo è arrivata la chiamata della Nazionale e a seguire uno stop dovuto ad un tampone poi risultato negativo. Questo però è il passato l’unica cosa che conta è lavorare per trovare la forma giusta”.

Al di là della prestazione di oggi come sta andando l’inserimento nel mondo Genoa? Che rapporto si sta instaurando con Maran?

“Un buon gruppo. Un allenatore bravo ed esperto. Credo che ci siano tutti gli ingredienti per fare davvero bene”

Obiettivi per questa stagione?

“Essenzialmente tre: crescere, fare bene e dimostrare di meritarsi un futuro sempre migliore. Tutto ciò passa e passerà soltanto attraverso il lavoro quotidiano”.