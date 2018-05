ESCLUSIVA TMW - Genoa, Asencio rientra da Avellino. Due piste per il futuro

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

C'è la Serie A nel futuro di Raul Asencio. L'attaccante spagnolo di proprietà del Genoa ha vissuto la stagione che sta per chiudersi in prestito ad Avellino dimostrando qualità interessanti in prospettiva futura. A tal proposito, infatti, secondo quanto raccolto dalla nostra redazione il calciatore di Vila-Real sarebbe un obiettivo di mercato di Chievo e Crotone. Entrambe le società vorrebbero puntare sul classe 1998 in caso di salvezza nella massima serie.