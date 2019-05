ESCLUSIVA TMW - Genoa, Braglia fiducioso: "Per l'EL Toro deve battere l'Empoli"

Il Genoa si prepara alla sfida col Cagliari in programma sabato. Non può sbagliare la squadra di Prandelli che ha solo un punto di vantaggio sull'Empoli terzultimo. "Vedendo come è andata ieri sera, con la conquista della Coppa Italia da parte della Lazio, ora c'è un piccolo vantaggio per il Genoa", dice a Tuttomercatoweb.com Simone Braglia ex portiere rossoblù. "Se il Torino vuole andare in Europa, domenica dovrà battere l'Empoli che comunque giocherà alla morte. In ogni caso se il Genoa vince sia col Cagliari che con la Fiorentina non ci sono problemi".

Ma come mai a suo parere il Genoa si è cacciato in questa situazione?

"Purtroppo la gestione finanziaria non ha premiato quella tecnica. Sono stati via via venduti i migliori per sanare le gestioni pregresse. Cinque-sei anni fa al Genoa c'erano rose con tantissimi giocatori, spropositate per le possibilità economiche del club. Il responsabile è il presidente che si è preso le colpe ma i dipendenti del Genoa hanno portato a questa gestione che ha spazzato via il tifo più bello d'italia".

Ora che è stata messa in vendita la società i giocatori come reagiranno?

"Credo che in Italia si dia troppa importanza ai calciatori. Il giocatore deve fare il giocatore e la società la società. I calciatori possono determinare il risultato con il loro sudore e la fatica ma possono condizionare anche il destino di un tecnico. L'Atalanta è l'esempio di una società che dà pieni poteri all'allenatore e non lo delegittima. E il tecnico fa eseguire il suo diktat ai calciatori".