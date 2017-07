ESCLUSIVA TMW - Genoa, c'è la firma di Thomas Rodriguez: la foto

Un colpo di mercato per il Genoa. Ecco Thomas Rodriguez, centrocampista classe 96 che arriva dal Banfield. Cinque anni di contratto, una nuova avventura tutta da vivere. Il Genoa ha sfruttato l'occasione, consapevole che il giocatore aveva un solo anno di contratto con il Banfield. E ora la nuova esperienza a tinte rossoblu, dove Rodriguez vuole mettere radici e diventare grande. Per dimostrare il suo valore anche in serie A. Il Genoa si muove, ecco Thomy Rodriguez. Sorriso e tanta voglia di stupire, nella foto il momento della firma...