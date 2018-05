ESCLUSIVA TMW - Genoa, Criscito rossoblù a vita: il contratto è di otto anni

© foto di Federico De Luca

Domenico Criscito e il Genoa, una trattativa che vi abbiamo raccontato nei mesi scorsi e che stato ufficializzato da qualche giorno. A tal proposito TuttoMercatoWeb ha intercettato un retroscena legato al contratto del difensore che dalla prossima stagione sarà di nuovo rossoblù. L’accordo tra Criscito e il Genoa avrà la durata di otto anni. Fino al 30 giugno 2023 da calciatore, poi altri tre anni da dirigente già depositati in Lega. Criscito al Genoa per le prossime otto stagioni, per nuove pagine di storia da scrivere in rossoblù. Prima da calciatore e poi da dirigente...