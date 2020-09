esclusiva Genoa, Faggiano: "Spero Perin firmi presto, la strada è tracciata"

Il nuovo uomo mercato del Genoa, Daniele Faggiano, ha parlato in esclusiva a Tuttomercatoweb.com da Rimini. "Bisogna dare fiducia all'ammbiente, sono arrivato con voglia di far bene e di portare entusiasmo. Proverò a portarlo con sincerità, parlando chiaro a tutti, a squadra e tifosi".

Maran è arrivato carico, post Cagliari.

"Quando è stato esonerato non era in zona retrocessione, non era una squadra allo sbando. E' stato convinto dall'importanza della piazza e dalla voglia mia e del presidente".

Perin è a un passo.

"Fin quando non vedo le firme non ci credo, sono così. Spero firmi presto ma finché non firma, mi guardo intorno. La strada dovrebbe essere tracciata, Perin è un ottimo portiere e un ottimo uomo".

Potrebbe prendere dei giocatori dal Napoli.

"Ounas e Younes sono ottimi giocatori, se sbaglio a prendere uno non mi lamento dell'altro. Llorente? A quell'età dipende dalla costruzione della rosa. Abbiamo già una squadra esperta, devo star attento a mettere non troppi esperti".

Vuole Bonifazi dalla SPAL?

"Presi Bonifazi da una squadretta di Roma agli allievi del Siena. Kevin è un giocatore importante, ha fatto poco per quel che è".

Quanto orgoglio prova a lasciare Parma alle porte dell'Europa?

"Sono contento, sono legato a presidenza e società. Sono contento e spero che facciano anche meglio. Ho un rapporto che va oltre al calcio, vero e sincero".