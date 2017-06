ESCLUSIVA TMW - Genoa forte su Ganz. Oggi incontro con la Juventus

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il Genoa è alla caccia di un attaccante in vista della prossima stagione e sembra voler puntare forte su Simone Andrea Ganz, di ritorno alla Juventus dopo l'esperienza in Serie B con l'Hellas Verona. Nella giornata di oggi, come raccolto da Tuttomercatoweb.com, c'è stato un incontro fra la dirigenza rossoblù e quella bianconera per parlare del calciatore che potrebbe vestire la maglia dei liguri nella prossima stagione. La concorrenza comunque non manca visto che Ganz è finito nel mirino anche di Pescara, Ascoli e Bari, tutti club di Serie B.